Unter dem Motto "Kein Grad weiter" hat die Bewegung "Fridays for future" in Freiburg und Offenburg für besseren Klimaschutz demonstriert. Dabei galten die Abstands- und Hygieneregeln.

Etwa 6.000 Demonstrierende sind am Freitag zu Fuß oder mit dem Rad zum Freiburger Messegelände gezogen. Nach einer zentralen Kundgebung dort nahmen laut Polizei noch rund 2.600 Leute an einem Demonstrationszug in Richtung Innenstadt und zum Platz der Alten Synagoge teil. Die Veranstalter hatten rund 10.000 Menschen erwartet. Es galten die Abstands- und Hygieneregeln. Die Demonstrierenden mussten die ganze Zeit über Masken tragen.

Die Demonstration ist laut Polizei friedlich verlaufen. Es kam aber auf dem Messegelände zu einem Zwischenfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Laut Polizei hatte eine Sturmbö ein Gastronomie-Zelt angehoben, das daraufhin umgekippt ist. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Das Zelt gehörte nicht zur Fridays for Future-Veranstaltung, sondern zum dreitägigen Reboot-Festival im benachbarten Bereich auf dem Freiburger Messplatz.

Verkehrsbehinderungen im Freiburger Norden und Westen

Die Freiburger Polizei hatte bereits am Freitag Morgen einige Hauptverkehrsachsen zum Teil abgesperrt, darunter die Madison-Allee, die Berliner Allee und den Rotteckring. Im Freiburger Norden und Westen mussten Autofahrer daher mit mehrstündigen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Auch in Offenburg wurde für besseren Klimaschutz demonstriert

In Offenburg hatte die Polizei ab der Mittagszeit die Grabenallee zwischen Hauptstraße und Wilhelmstraße sowie die Unionbrücke für den Verkehr gesperrt. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch die Teilnehmer der Offenburger Demo Masken tragen und sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten.