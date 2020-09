per Mail teilen

Im Todtnauer Ortsteil Geschwend (Kreis Lörrach) müssen Bewohner im Oktober erneut wegen Felssicherungsarbeiten ihre Häuser verlassen. Das hat die Stadt den Bewohnern in einem Brief mitgeteilt.

"Mit größtem Bedauern müssen wir Ihnen heute diese Nachricht übermitteln." So beginnt der Brief der Stadt Todtnau und stimmt die Bewohner von acht Häusern im Ortsteil Geschwend dann auf die Evakuierung ein. Sie soll frühestens am 12. Oktober beginnen und mindestens sechs Wochen dauern. Die Stadt begründet das mit einem "massiven und labilen Felsblock", der gesichert werden müsse.

Wegen Felsarbeiten muss Gschwend bald evakuiert werden SWR

In dem Gebiet wird derzeit für zwei Millionen Euro ein Sicherungszaun gebaut, um das Abstürzen von Felsen in Zukunft zu verhindern. Bei den Bauarbeiten entstünden Erschütterungen und Vibrationen, schreibt die Stadt weiter. Das erhöhe die Gefahr von Felsstürzen. Deshalb sollen die Bewohner ihre Häuser sicherheitshalber verlassen und sie auch sechs Wochen lang nicht betreten.

Geschwender sind richtig sauer

Am Dienstag wollen sie sich zu einer Krisensitzung treffen. Einer der Bewohner schreibt dem SWR: "Der Schock sitzt tief! ...Geschwend ist wütend und tobt...Nix geht. WER HAT HIER VERSAGT????????? Wir sind am Limit." Sie hatten gehofft, dass sich die Evakuierungsaktion vom vergangenen Jahr nicht wiederholt.

Im vergangenen Oktober hatten 70 Bewohner ihre Häuser schon einmal für mehrere Monate verlassen müssen, weil lockere Felsen an einem Hang auf die Gebäude zu stürzen drohten. Damals wurden wegen der Sicherungsarbeiten zwei Straßen komplett evakuiert. Erst an Weihnachten durften die Bewohner wieder nach Hause.

Felsbrocken auf der Straße bei Todtnau Kamera24

Zuletzt war im Mai dieses Jahres ein tonnenschwerer Kaventsmann auf eine Straße bei Todtnau gestürzt. Oberhalb der Straße mussten 250 Tonnen Felsen gesprengt werden. Die Landesstraße war wochenlang gesperrt.