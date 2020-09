In Straßburg sorgen seit einigen Wochen Fälle von Gewalt gegen junge Frauen für Empörung. Die Prügelattacken ereignen sich auf offener Straße im gesamten Stadtgebiet. Erst am vergangenen Freitag wurde am Straßburger Quai des Alpes eine junge Frau verprügelt. Laut Polizei hatten ihr die Angreifer zuvor Vorhaltungen gemacht, weil sie einen Rock trug. Etliche ähnliche Attacken im Straßburger Stadtgebiet sind in diesem Sommer über Soziale Netzwerke bekannt geworden. Feministische Gruppen haben interaktive Karten eingerichtet, auf denen die Opfer Informationen über Täter und Tatorte eintragen können. Laut Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian, ist aber nicht feststellbar, dass die Zahl der Übergriffe tatsächlich zugenommen hat. Trotzdem haben die Schlagzeilen inzwischen auch das französische Innenministerium erreicht: Bei der Polizei soll künftig eine eigene Kontaktstelle für die Opfer solcher Übergriffe eingerichtet werden.