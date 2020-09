Ein Linienbus erfasst in Offenburg ab den Wintermonaten durch einen Sensor den Zustand der Straßen. Dadurch kann die Stadt den Winterdienst besser planen. Es ist Deutschlandweit der erste Bus, der mit einem solchen Sensor ausgestattet ist. Das Gerät hängt hinten am Fahrzeug und liefert Daten dazu, wie trocken, feucht oder nass die Straßen im Offenburger Stadtgebiet jeweils sind. Die Technischen Betriebe in Offenburg überprüfen immer ab Mitte November und bei weniger als drei Grad ab früh morgens die Straßen. Da der Linienbus sowieso fährt, kann jetzt Personal gespart werden. Diejenigen, die die Einsätze des Winterdienstes planen, erhalten die Daten direkt auf ihre Computer. Sie können so die Gefahrenlage für den Straßenverkehr genau einschätzen. Wenn die Testphase positiv verläuft, werden weitere Busse mit einem solchen Sensor ausgestattet.