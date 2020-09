Die grenzüberschreitende Altstadtweihnacht in Laufenburg im Kreis Waldshut wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das haben die beiden Städte am Hochrhein mitgeteilt. Hygienekonzepte seien in den engen Altstädten nicht umzusetzen, hieß es. Die Weihnachtsveranstaltung in den Gassen der beiden Städte Laufenburg hatte in den vergangenen Jahren mehrere tausend Besucher angezogen.