Eine 82-jährige Autofahrerin ist gestern in einem Ortsteil von Herbolzheim zu Tode gekommen. Sie hatte auf einer stark abschüssigen Straße aus bislang ungeklärten Gründen beschleunigt und war in einem Einmündungsbereich weiter geradeaus in eine Hofeinfahrt gefahren. Dort kollidierte sie ungebremst mit einer Hauswand und einer Garage. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittler schließen einen medizinischen Notfall oder einen technischer Defekt als Unfallursache nicht aus.