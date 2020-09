Neue Zahlen der beiden Basler Kantone belegen eine anhaltende Klimaerwärmung. Die Behörden vermelden aber auch erste Erfolge: Der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 ist in beiden Kantonen im vergangenen Jahrzehnt um rund eine Tonne pro Einwohner zurückgegangen. Am Rheinknie geht der Blick beim Klimawandel sehr weit zurück: Denn mit der „Basler Klimareihe“ verfügt die Stadt über eine Messreihe, die über ein Vierteljahrtausend zurück reicht bis in Jahr 1755. Demnach hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur von 8-9 Grad im 18. und 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert um drei Grad erhöht. Vergangenes Jahr war es in Basel mit 25 Hitzetagen doppelt so oft über 30 Grad heiß wie noch in den 1950-er Jahren. Die Erwärmung zeigt sich auch in der Natur: Die Kirschbäume blühen statistisch 16 Tage früher als noch in den 1960-er Jahren.