Der Lörracher Burghof wird wegen Corona mit starken Einschränkungen in die neue Saison starten. Das erklärte die Burghof GmbH, die mehrheitlich der Stadt Lörrach gehört. Wenn die Sängerin Jasmin Tabatabai am 2. Oktober mit einem Konzert die Burghofsaison eröffnet, dann werden in den Publikumsreihen die meisten Plätze frei bleiben müssen. Wegen der Corona-Abstandsregeln dürfen im Burghof nur 180 statt wie sonst üblich 800 Besucher Platz nehmen. Das Ansteckungsrisiko wird zusätzlich von der Lüftungsanlage im Burghof begrenzt. Denn die frische Luft kommt im Saal von unten und wird oben abgesaugt, so dass die Luft nicht zirkulieren kann. Beim Laufen durch das Gebäude gilt eine Maskenpflicht, im Gastronomiebereich wird an Tischen bedient. Es gibt keine Pausen und die Garderobe bleibt geschlossen.