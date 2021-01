per Mail teilen

Der SC Freiburg wird zu seinem ersten Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Wolfsburg rund 3.200 Zuschauer ins Stadion lassen. Es stünden Sitzplätze auf der Haupt-, Süd- und der Osttribüne zur Verfügung, teilte der Sport-Club am Dienstag mit. Für die darauffolgenden Heimspiele wolle der Verein mit den zuständigen Behörden dann eine Lösung erarbeiten, die auch die Nutzung von Stehplätzen möglich machen soll. Unter anderem sollen 50 Karten kostenfrei an Menschen vergeben werden, die sich während der Corona-Pandemie besonders für die Gesellschaft verdient gemacht haben.