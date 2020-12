Nach dem Fund mittelalterlicher Mauern auf einer Baustelle in Offenburg hat der Gemeinderat entschieden, einen Teil für die Öffentlichkeit erfahrbar zu machen. Im Museum im Ritterhaus soll unter anderem ein 3-D-Modell der Bauwerke ausgestellt werden, außerdem das spektakulärste Stück: ein Inschriftenstein. Der Stein mit der Jahreszahl 1669 hatte Archäologen vor wenigen Wochen jubeln lassen. Denn er deutet wohl auf das Alter der Mauerreste hin, die an der Offenburger Hauptstraße gefunden wurden - darunter Teile einer Brücke, eines Grabens und einer Wachstube. Ein Teil der Funde wird vom Landesamtes für Denkmalpflege abgetragen und eingelagert. Weitere Elemente will der Rat der Stadt auf eigene Rechnung bergen und konservieren. Einzelne Fundstücke und wissenschaftliche Erkenntnisse der Grabungen werden gemäß Ratsbeschluss in die stadtgeschichtliche Ausstellung Reichsstadt 800 bis 1800 im Museum im Ritterhaus aufgenommen. Ein Teil der Mauern wird allerdings nach einer Dokumentation überbaut.