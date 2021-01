Die Ortenauer Klinikreform bis zum Jahr 2030 wird knapp eine Milliarde Euro kosten. Die Hälfte davon zahlt das Land Baden-Württemberg. Landratsamt und Klinikleitung haben heute das Finanzierungskonzept vorgestellt. Es soll am Dienstag vom Krankenhausausschuss beschlossen werden. Für die eine Milliarde Euro gibt es in Offenburg und Achern neue Kliniken. Das Haus in Lahr wird umfangreich saniert. Hubschrauberlandeplätze sind eingerechnet, Parkhäuser nicht. Zudem sind 100 Millionen Euro für die künftigen Gesundheitszentren in Kehl, Ettenheim und Oberkirch geplant. Um alles zu bezahlen, werden ein Kredit aufgenommen und die Kreisumlage erhöht. Das heißt: Alle Ortenauer Städte und Gemeinden sind finanziell beteiligt.