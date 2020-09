per Mail teilen

Angesichts erneut steigender Corona-Infektionszahlen appelliert der Malteser Hilfsdienst mit Sitz in Freiburg an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Das Problem sei, dass die Testergebnisse im Land erst nach drei bis vier Tagen da seien. Deswegen würden Mitarbeiter in den Rettungsdiensten ständig drei bis vier Tage ausfallen, weil sie unwissentlich Kontakt mit Covid-19-Infizierten hatten und zunächst ihr Testergebnis abwarten müssen. Die Malteser haben landesweit knapp 1.000 Beschäftigte.