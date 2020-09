Die Planung für die Neubaustrecke der Bahn bei Bad Krozingen liegt ab sofort in den Rathäusern in Bad Krozingen und Hartheim aus. Durch Güterumfahrung und Trasse in Tieflage soll es eine spürbare Lärmentlastung geben. Betroffene können sich die Planung anschauen und bis zum 21. Dezember ihre Einwendungen beim RP Freiburg schriftlich einreichen. Die geplante Eisenbahntrasse wird in diesem Abschnitt komplett in Tieflage verlaufen. Im nördlichen Bereich des Abschnittes werden die Gleise in einem wasserundurchlässigen Trog aus Beton geführt. Am südlichen Ende sichert eine Steilböschung den Einschnitt seitlich ab. Der Zweck: Lärmentlastung für die Anwohner im Raum Freiburg. Und: Durch den gesamten Ausbau der Rheintalbahn kommen Bahnreisende im Fernverkehr etwa 30 Minuten schneller von Karlsruhe nach Basel und umgekehrt.