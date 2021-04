per Mail teilen

Bei einer Messer-Attacke ist eine 53-jährige Frau in Offenburg lebensgefährlich verletzt worden. Ein Unbekannter hatte die Frau gestern Nachmittag am Bahnhof in Offenburg mit einem Messer angegriffen. Zuvor soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen Opfer und Täter gegeben haben. Die Polizei ermittelt und fahndet nach dem Angreifer.