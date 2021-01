Baden-Württemberg und der Kanton Aargau wollen gemeinsam grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen planen. Ein entsprechendes Papier ist am Montag im Landratsamt Waldshut unterzeichnet worden. „Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen entlang des Hochrheins“, so lautet der Titel der Absichtserklärung. Die gemeinsame Planung soll möglichst gut aufeinander abgestimmt werden. Konkrete Ideen für neue Grenzübergänge am Hochrhein wurden allerdings nicht mitgeteilt. Künftige Verbindungen sollen dem wachsenden Verkehr zwischen der Grenzregion Hochrhein-Bodensee und dem Kanton Aargau Rechnung tragen. Die Region sei sowohl für die Schweiz als auch für Deutschland ein bedeutsamer Wirtschaftsraum, hieß es. Die Verkehrssituation auf der Straße bedeute für die Bürger beidseits des Rheins eine große Belastung und stelle die Grenzregion vor große Herausforderungen. Die Grenzübergänge kämen immer mehr an ihre Leistungsgrenzen, sagte der Waldshuter Landrat Martin Kistler.