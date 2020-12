Mehrere Spielzeug-Luftballons haben am Sonntagnachmittag am Schluchsee einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wanderer auf dem Seerundweg hatten einen Gleitschirm in den Baumwipfeln beim Schluchsee gemeldet. Weil die Aussagen so präzise waren, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Wie sich später herausstellte, hatten sich nur leere Luftballons in den Ästen verfangen.