Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha hat bei einem Gesundheits-Forum in Offenburg die Krankenhaus-Reform des Ortenaukreises gelobt. Der Kreis gestalte seine Zukunft selbst. Sozialminister Lucha sprach von einem Leuchtturm-Landkreis. Er ziehe den Hut davor, dass man in der Ortenau die Klinik-Reform vorangebracht habe. Bekanntlich wird es ab 2030 nur noch 4 Krankenhäuser geben. Dort, wo Kliniken geschlossen werden, sollen Gesundheitszentren entstehen. Das Wichtigste in diesen Zentren sei die Notfallversorgung. Die Häuser in Oberkirch, Kehl und Ettenheim sollen für 100 Millionen Euro um- und ausgebaut werden. Was beim Gesundheits-Forum ebenfalls betont wurde: In den künftigen Gesundheitszentren müsse es Möglichkeiten für Fieber-Ambulanzen und Test-Stationen geben. Das seien Lehren aus der Corona-Pandemie.