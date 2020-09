Laut ver.di muss in den nächsten Wochen mit ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Dienst gerechnet werden. Einen Tag vorher informiert die Gewerkschaft darüber, was wann bestreikt wird. Zur Vorbereitung treffen sich die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Dienstag um 12 Uhr 30 am Platz der alten Synagoge in Freiburg, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. In Emmendingen treffen sich Beschäftigte aus der Klinik bereits um 12 Uhr 10 vor dem Haupteingang am Kreiskrankenhaus in Emmendingen. In den Verhandlungen haben die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft ver.di fordert 4,8 % und mindestens 150 Euro monatlich für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Für die Auszubildenden soll es 100,- Euro mehr pro Monat geben. Die Tarifverhandlungen gehen in vier Wochen weiter.