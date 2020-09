Auf dem Freiburger Münsterplatz haben am Sonntag etwa 150 Mitglieder und Unterstützinnen der katholischen Frauen-Initiative "Maria 2.0" gemeinsam Gottesdienst gefeiert. An kleinen gedeckten Tischen hat jeweils eine Frau die Agape-Feier - eine Gottesdienstform für die es keinen Priester braucht - geleitet. In Erinnerung an Jesus Christus gab es Gebete und Gesang. Brot wurde gebrochen, Wein gereicht. Zeitgleich fand im Münster die Weihe von drei neuen Priestern statt. Nach deren Auszug aus dem Münster säumten die Frauen die Straßen mit Protest-Transparenten. Maria 2.0 fordert seit eineinhalb Jahren Gleichberechtigung für Frauen in der katholischen Kirche. Die Aktion war Teil einer bundeweiten Protestwoche.