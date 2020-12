per Mail teilen

Die Stadt Freiburg gehört zu den sechs Preisträgern des Deutschen Solarpreises 2020. Geehrt wurde die Stadt für das europaweit größte öffentliche Netto-Nullenergie-Gebäude, das "Rathaus im Stühlinger". Das 2017 nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellte Rathaus mit einer Grundfläche von rund 22.600 Quadratmetern nutzt für seine Energiegewinnung die gesamte Gebäudehülle. In Fassade und Dach sind Photovoltaikmodule und Hybridkollektoren verbaut, die Wärme und Strom für den Betrieb des Gebäudes erzeigen. Der deutsche Solarpreis wurde am Samstagabend in Münster verliehen.