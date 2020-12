Mit einem Heimspiel gegen die Heilbronner Falken startet für den EHC Freiburg die Saison in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga am 6. November. Zwei Tage später treten die Wölfe dann bei den Kassel Huskies an. Die Gesellschafterversammlung der DEL hatte sich am Freitagabend darauf verständigt, am geplanten Saisonstart Anfang November festzuhalten. Der EHC Freiburg sei bereit und entschlossen, alles Erdenkliche in die Umsetzung eines Hygienekonzeptes zu investieren, heißt es in einer Mitteilung. Denn die Zuschauer seien für den Eishockey-Sport in Freiburg direkt und indirekt die wichtigste Einnahmequelle. Aufgrund der Pandemie war die Saison in der DEL vor 250 Tagen in der Hauptrunde abgebrochen worden.