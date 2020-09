Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger und die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität sehen Pläne für eine Reform der Ausbildung katholischer Priester in Deutschland skeptisch. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie den Ausbau der Fakultät. Das Hochschulstudium soll zukünftig nur noch in München, Münster und Mainz stattfinden. Das hat eine Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz angesichts der geringen Zahl von Priesteramts-Kandidaten vorgeschlagen. Freiburg ist lediglich für die Phase vor dem Studium vorgesehen. Da an der Uni aber auch zukünftige Priester, Ordensleute und Laientheologen aus Afrika, Asien und Südamerika studieren würden, solle Freiburg zu einem international vernetzten Standort theologischer Forschung und Lehre ausgebaut werden, fordert Erzbischof Burger. Eine Zentralisierung der Ausbildung sei unumgänglich, Bestand und Ausstattung der Freiburger Fakultät aber durch das Land Baden-Württemberg dauerhaft garantiert. In Freiburg wird seit 1457 theologisch geforscht, gelehrt und ausgebildet.