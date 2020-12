Heute hat die Ausbildungsbörse in Weil am Rhein begonnen. Anders als in den Vorjahren findet sie wegen der Corona-Pandemie online statt. Interessierte können das Angebot nach Berufsgruppen sortieren oder direkt nach bestimmten Ausbildungsbetrieben suchen. Die Online-Messe ist noch bis Ende des Jahres verfügbar. In den vergangenen Jahren hatte die Ausbildungsbörse in Weil am Rhein bis zu 3.000 Besucher. Über 100 Betriebe hatten 250 Ausbildungsberufe präsentiert. Laut der Stadt soll die Börse im nächsten Jahr wieder wie gewohnt vor Ort stattfinden.