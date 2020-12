per Mail teilen

Rauchmelder haben am frühen Freitagmorgen ein größeres Feuer in einem Offenburger Elektrofachmarkt verhindert. Der Brand war an einem Verkaufsstand für kabellose Staubsauger entstanden. Die durch die Rauchmelder alarmierte Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zwei Stunden lang im Einsatz, um das Feuer zu löschen und die Räume zu lüften. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens sind noch unklar.