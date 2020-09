Die Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte mit Sitz in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat wegen der Corona-Pandemie Narrentreffen für das kommende Jahr abgesagt. Das erklärte Roland Wehrle, der Präsident der Vereinigung, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Masse an Teilnehmern und Zuschauern könne man nicht sicherstellen, dass die Sicherheitsregeln eingehalten werden, so Wehrle. Zwischen 3.000 und 8.000 Menschen kommen bei den Treffen der Narrenzünfte zusammen. Auf Veranstaltungen dieser Dimension wolle man in der kommenden Fasnets-Saison verzichten, heißt es deshalb vom Präsidenten der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte. Auf welche Weise die Fasnacht im nächsten Jahr gefeiert wird, darüber gibt es noch keine Entscheidung. Am 30. September wollen die Narrenzünfte darüber beraten, ob und wenn ja wie, Umzüge und Feiern in den Städten stattfinden könnten.