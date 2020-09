Die Bildungsgewerkschaft GEW in Waldshut kritisiert den dramatischen Lehrermangel an Grundschulen. Besonders prekär in Baden-Württemberg sei die Situation am Hochrhein.

Auf fast 30 Prozent der Stellen am Hochrhein gäbe es keine Bewerber, so der GEW-Kreisvorstand. Die Folge seien Unterrichtsausfälle und die Hände ringende Suche nach Quer-Einsteigern. Von einem guten Start ins Schuljahr, wie von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) behauptet, könne im Kreis Waldshut nicht die Rede sein, so die GEW-Vertreterin Benita Hasselblatt. Video herunterladen (4,8 MB | MP4) "Wir fordern Weiterbildungsmöglichkeiten und den Stopp von befristeten Anstellungen", so lautet die Haltung der Gewerkschaft GEW. Außerdem müsse das Land die Zahl der Studienplätze erhöhen. Um den Lehrer-Job an Grundschulen attraktiv zu machen, müssten ferner die Vergütungen deutlich angehoben werden.