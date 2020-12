Die Katholikinnen der Gruppe Maria 2.0 aus Baden und der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und werfen ihrer Kirche Reformunfähigkeit und den Ausschluss von Frauen vor. Anlass sind die jüngsten Vorschriften aus dem Vatikan. Es stelle sich die Frage, ob die Kirche Frauen eigentlich noch dabeihaben wolle, sagte Gabriele Schmidhuber, Sprecherin der Maria 2.0 Gruppe in Freiburg. Die Dialoggespräche des Synodalen Wegs und das Vatikanschreiben zu Seelsorge und Leitungsverantwortung von Priestern zeigten, dass es keinen ernsthaften Reformwillen gebe. Man müsse nun überlegen, ob man noch Teil dieser Institution sein wolle oder wie und wo man in dieser Kirche den Glauben leben könne. In Freiburg rufen Katholikinnen am Sonntag zu einer eigenen Mahl- und Gebetsfeier auf dem Münsterplatz auf, parallel zu der im Münster stattfindenden Priesterweihe.