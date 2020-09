In einer Chemiefirma am Standort Schweizerhalle in Pratteln, Kanton Baselland, ist es gestern zu einem Zwischenfall gekommen. In einem Betriebsgebäude der Firma, das derzeit umgebaut wird, trat eine geringe Menge Chlorsulfonsäure aus. Die Chemikalie reagierte mit der Luft und im Gebäudeinnern entwickelte sich starker Nebel. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Austritt der Chemikalie kommen konnte, ist derzeit noch unklar.