Klassenzimmer in Baden-Württemberg müssen wegen der Corona-Pandemie nicht dauerhaft belüftet werden. Auch muss im Klassenzimmer kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg in einem Eilverfahren entschieden. Eine Schülerin aus dem Ortenaukreis hatte beim Verwaltungsgericht Freiburg einen entsprechenden Antrag gestellt. Sie wollte erreichen, dass die Klassenzimmer dauerhaft belüftet werden, dass immer der Mindestabstand von 1,50 Meter gilt und eine Maske getragen wird. Außerdem solle die Luftqualität überwacht werden. Das Gericht hat den Antrag abgelehnt. Das Land Baden-Württemberg habe für Hygieneregeln gesorgt. So müssten die Klassenzimmer alle 45 Minuten gelüftet werden. Außer im Klassenzimmer gelte in der Schule und auf dem Gelände ab Klasse 5 die Maskenpflicht. Die Schülerin könne zu ihrem eigenen Schutz aber auch im Klassenzimmer eine Maske tragen. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Schülerin kann Beschwerde einlegen.