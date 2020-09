In Frankreich regt sich Widerstand dagegen, dass die Sitzungen des EU-Parlaments derzeit ausschließlich in Brüssel stattfinden. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es keine Sitzung mehr in Straßburg. Was die Ausbreitung des Coronavirus betrifft, seien die Zahlen in Brüssel schon seit Wochen deutlich schlechter als die in Straßburg, argumentieren mehrere französische EU-Abgeordnete. Die Gegner von Straßburg als Parlamentssitz würden die Pandemie benutzen. Eigentlich tagt das EU-Parlament zwölfmal im Jahr in Straßburg. Das ist vertraglich festgeschrieben. Die erste Sitzung nach der Sommerpause hätte gestern eigentlich auch in der Elsass-Metropole eröffnet werden sollen. Straßburg war von den französischen Behörden vor zehn Tagen in Sachen Corona aber als rote Zone eingestuft worden. Daraufhin wurde die gestrige Sitzung ins 500 Kilometer entfernte Brüssel verlegt.