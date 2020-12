per Mail teilen

SC Freiburg Torhüter Mark Flekken wird bis auf Weiteres ausfallen. Der 27-jährige Niederländer hat sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Pokalspiel in Mannheim eine Bänderverletzung im linken Ellenbogen zugezogen. Dies teilte der Verein am Montag nach einer Untersuchung des Spielers mit. Wie lange die neue Nummer eins der Freiburger fehlen wird, ist unklar.