Nach einer durch Corona bedingten Pause hat das Bündnis "Fridays for Future" am Montagnachmittag in Freiburg angekündigt, weitere Demonstrationen zu planen - mit bis zu 10.000 Teilnehmern.

Nach einer Corona-Pause plant das Bündnis "Fridays for Future" erneute Groß-Demonstrationen in Freiburg. Um ihre Wiederkehr anzukündigen, sind die jungen Aktivisten am Montag - im wahrsten Sinne des Wortes - aus dem Freiburger Dietenbachsee aufgetaucht. Vollkommen durchnässt haben sie neue Termine für Demonstrationen genannt. Die nächste soll am 25. September stattfinden.

Demos wegen Abstandsregeln auf Freiburger Messplatz begrenzt

Die Regierung habe auf die Corona-Krise reagiert, jetzt müsse sie auf die Klimakrise reagieren, so die Forderung. Durch die Pandemie sei wertvolle Zeit verstrichen, hieß es in der Verlautbarung der Klima-Aktivisten. Die "Fridays for Future"-Demos sollen künftig am Freiburger Messplatz stattfinden, damit die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können.