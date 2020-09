Im Südschwarzwald wird seit Mitte vergangener Woche eine 26-jährige Frau vermisst. Sie wird seit Sonntag mit einer Polizei-Hundestaffel und freiwilligen Rettungskräften gesucht.

Die Frau aus Nordrhein-Westfalen war am vergangenen Mittwoch zu einer mehrtägigen Wanderung im Bereich des Schluchtensteigs aufgebrochen. Zuletzt hat sie Bilder aus Sankt Blasien (Landkreis Waldshut) geschickt. Sie wollte danach durchs Wehratal in Richtung Wehr wandern. Den letzten Kontakt per Whatsapp-Nachricht gab es am Donnerstag. Seither wird sie vermisst.

Da sie als sehr verlässlich gilt und sich, entgegen ihrer Angewohnheit, seither nicht mehr bei ihren Angehörigen gemeldet hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die 26-Jährige ist 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde Haare mit hellen Spitzen. Sie hat einen roten Trekking-Rucksack und ein graues Zelt dabei.

Polizei

Die Kriminalpolizei Bad Säckingen wendet sich mit einem Foto an die Öffentlichkeit: Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Bad Säckingen Telefon 07761-934-500 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.