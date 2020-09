Der erste Fall der Tierseuche in Brandenburg ändere vorerst nichts im Umgang mit Schweinen in der Region. Das sagte die Freiburger Veterinärbehörde dem SWR. Alle zuständigen Stellen seien seit Monaten schon auf erste Fälle der Schweinepest vorbereitet. Schon jetzt werden alle toten Schweine, die bei der Jagd oder Verkehrsunfällen zu Tode gekommen sind, auf das Virus getestet. Bei einem positiven Fall müssten sofort Sperrzonen um die jeweiligen Fundstellen eingerichtet werden. Sollte das Virus in Schweineställen auftreten, müssten dort alle Tiere gekeult werden. Insgesamt, so das Freiburger Forstamt, sei die Gefahrenlage seit gestern aber nicht gestiegen.