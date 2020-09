Das Freibad in Kehl-Auenheim bleibt noch bis Ende September geöffnet. Das hat die Stadt Kehl mitgeteilt. Ursprünglich sollte das Freibad in Kehl-Auenheim mit dem Ende der Sommerferien am kommenden Wochenende schließen. Wegen des guten Wetters und weil viele Badegäste den Wunsch geäußert haben, wurde die Saison nun bis zum 30. September verlängert. Tickets müssen nach wie vor im Internet gekauft werden. In den vergangenen drei Jahren hatte das Auenheimer Freibad immer bis zum ersten Advent geöffnet. Um Geld zu sparen – rund 150 000 Euro – hat sich die Stadt Kehl in diesem Jahr dagegen entschieden. Das Freiburger Strandbad wird – allerdings nur bei entsprechendem Wetter – ebenfalls bis Ende September geöffnet bleiben.