In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gibt es inzwischen 16 Corona-Infizierte. Sie kommen zum allergrößten Teil aus einer Arbeitsgruppe, so eine Caritas-Sprecherin. So besteht die Hoffnung, dass der Ausbruch begrenzt bleibt. Allerdings liegt ein Testergebnis bisher nur für knapp die Hälfte der rund 150 Beschäftigten mit und ohne Behinderung vor. Die Caritaswerkstätte wurde wegen des Corona-Ausbruchs bereits am Dienstag geschlossen.