Der aus Waldshut-Tiengen stammende Ordensgründer der Savatorianer, Pater Franziskus Jordan, wird im Mai nächsten Jahres seliggesprochen. Im Seligsprechungsprozess für Franziskus Jordan, der seit fast 80 Jahren läuft, fehlte nur noch ein durch seine Fürsprache geschehenes Wunder. Ein solches hat der Papst nun anerkannt. Am 8. September 2014 und damit genau an Jordans 96. Todestag soll in Brasilien ein Kind gesund geboren worden sein, obwohl die Ärzte eine unheilbare Knochenerkrankung vorhergesagt hatten. Jordan, der 1848 im Waldshut-Tiengener Ortsteil Gurtweil geboren wurde, hat in Rom den Salvatorianer-Orden gegründet. Die weltweit 2.000 Mitglieder, darunter auch einige in seinem Geburtsort, arbeiten unter anderem als Seelsorger. Lehrer und Erzieher.