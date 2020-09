Vier südbadische Winzer sind von dem Gault-Millau Weinführer 2020 als Deutsche Spitzenwinzer gekürt worden. Es sind die Weingüter Ziereisen in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach), Bercher in Burkheim, Knab in Endingen (Kreis Emmendingen), und Martin Waßmer in Bad Krozingen-Schlatt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Mitte September werden die Spitzenwinzer ihre Weine und dazu passende Menüs in Schloss Rimsingen präsentieren.