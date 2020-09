Heute werden nach 30 Jahren erstmals wieder bundesweit die Sirenen auf Rathäusern, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden heulen. Auch in Südbaden wird in den meisten Gemeinden das Sirenensignal in Abständen jeweils eine Minute lang auf - und abschwellend ertönen. Im Ernstfall heulen Sirenen sie bei Naturgefahren wie einem Erdbeben und bei Unfällen in einem Atomkraftwerk oder einer Chemiefabrik. Am bundesweiten Warntag handelt es sich um einen Probealarm. Es soll überprüft werden, ob die technischen Geräte einwandfrei funktionieren, teilt der Katastrophenschutz mit. Getestet werden auch die digitalen Warn-Wege. Der Bund benachrichtigt Radiosender und App-Server, die dann die Warnmeldung an die Bevölkerung weiterleiten. Trotz der digitalen Warnungen seien Sirenen immer noch wichtig, etwa nachts, wenn die Menschen schlafen und kein Radio hören. Nach 20 Minuten kündigt ein Dauerton das Ende der Übung an.