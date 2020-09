Der Entscheidung für die Stolpersteine geht eine langjährige Diskussion voraus

In Lörrach werden Ende September acht Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt. In der heutigen Zeit sei es wieder wichtiger denn je, an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern und gegen Ausgrenzung auf zu stehen, sagt Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz. Zehn auf zehn Zentimeter groß sind die Messingplatten, die der Künstler Gunter Deming am 24. September in den Lörracher Straßen verlegen wird. Der Entscheidung für die Stolpersteine ging eine langjährige Diskussion voraus. Unter anderem, weil die israelitische Kultusgemeinde in Lörrach zunächst gegen die Stolpersteine war, inzwischen hat sie aber zugestimmt. Der Stadt liegen bereits Anträge für weitere Stolpersteine vor.