Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der A81 gestern Nachmittag bei Deißlingen (Kreis Rottweil). Ein 71-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in einen Lkw gerast. Anschließend schleuderte der Wagen quer über die Autobahn und kam schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Während der Wagen abgeschleppt werden musste, kam der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein ein. Nach eigenen Angaben war der Mann kurzzeitig am Steuer eingeschlafen und hatte so den Unfall ausgelöst.