Das Europäische Parlament tagt in der kommenden Woche nicht wie geplant in Straßburg. Die Sitzung vom 14. bis 17. September ist annulliert und nach Brüssel verlegt worden. Einige EU-Abgeordnete hatten erst letzte Woche gefordert, auch nach der Sommerpause auf das Pendeln zwischen Brüssel und Straßburg zu verzichten. Brüssel gilt schon länger wegen zahlreicher Corona-Fälle als Risikozone. Am Wochenende hatte nun auch die französische Regierung das Département Bas-Rhin mit Straßburg zum Risikogebiet „Rote Zone“ erklärt. Der Umzug ins Elsass würde Quarantäne für die Parlamentarier nach sich ziehen. Man sei sehr enttäuscht über die Entscheidung, nicht nach Straßburg zu kommen, heißt es in einem Statement von EU-Parlamentspräsident Sassoli und man sei zuversichtlich, im Zuge einer abklingenden Pandemie wieder nach Straßburg zurückzukehren.