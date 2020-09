Die Bergwacht Schwarzwald ist im ersten Halbjahr 2020 zu weniger Einsätzen ausgerückt als sonst in diesem Zeitraum. Knapp 500 mal mussten die Mitarbeiter verletzte oder verirrte Menschen aus brenzligen Situationen retten. Normalerweise sind die Monate Januar bis März die einsatzstärksten des Jahres. Doch durch die Corona-Pandemie und den wenigen Schnee sei die Skisaison erheblich verkürzt gewesen, so ein Sprecher der Bergwacht. Im Mai sind die Helfer rund 60 Mal ausgerückt, im Juni über 50 Mal. Für Juli und August gibt es noch keine Zahlen, es zeichne sich jedoch ab, dass die Sommermonate vergleichbar zu denen des letzten Jahres seien, so der Sprecher. Vermutungen, nach denen es mehr Einsätze geben könnte, weil in Zeiten von Corona mehr Menschen als sonst Ausflüge in die Natur machten, hätten sich nicht bestätigt.