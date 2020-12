Das Basler Fasnachts-Comité denkt wegen der Corona-Pandemie darüber nach, den berühmten „Morgestraich“ im nächsten Jahr dezentral in den Stadtquartieren durchzuführen. Nicht ein "Morgestraich" mit einer großen Menschenmasse mitten in der Basler Altstadt, sondern mehrere an allen drei Tagen der Basler Fasnacht. Das ist ein Vorschlag mit Sprengkraft, weil er mit einer alten Tradition bricht. Entschieden ist noch nichts, noch sammelt das Basler Fasnachts-Comité Ideen, wie sich die Fasnacht coronakonform durchführen lässt. So könnten die Schnitzelbanksänger ihre Verse statt in Gasthäusern auf Bühnen im Freien singen, die Fasnachtslaternen in den weitläufigen Basler Messehallen ausgestellt werden und die fliegende Verpflegung das Gedränge an den Wirtshaustischen ersetzen.