Die Mehrheit der jungen Deutschen möchte langfristig einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das hat eine Studie der Schwenninger Krankenkasse ergeben. Rund 60 Prozent der 14- bis 34-Jährigen wollen in Erkältungszeiten künftig nicht mehr auf eine Maske verzichten. Vor der Corona-Pandemie kannte man den Mund-Nase-Schutz in der Öffentlichkeit eher aus fernöstlichen Ländern. Insgesamt wirke sich die Pandemie stark auf das Leben der Bürger aus, so die Studie. 72 Prozent der Befragten gaben an, grundsätzlich vorsichtiger im Kontakt mit anderen Menschen geworden zu sein. Für die Studie hat die Schwenninger Krankenkasse Villingen-Schwenningen zusammen mit der Stiftung „Die Gesundmacher“ rund 1.000 junge Menschen befragt.