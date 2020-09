Der ehemalige Trainer des SC Freiburg Volker Finke ist vom Klassenerhalt seines Ex-Vereins in der kommenden Bundesliga-Saison überzeugt. Das sagte Finke der DPA. „Ich bin sicher, dass das gelingt. In der Mannschaft ist dafür genug Substanz vorhanden“, betonte der 72-Jährige. Trotz Rang acht in der abgelaufenen Spielzeit ist Klassenerhalt genau die richtige Ansage, so Finke.