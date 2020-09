Die französische Polizei hat im elsässischen Departement Haut-Rhin einen verdächtigen Mann festgenommen. Ihm wird die Misshandlung von einem Pferd und zwei Ponys zur Last gelegt. Die Ermittler kamen dem Mann mit Hilfe eines Phantombilds auf die Spur. Das war aufgrund der Aussagen des Besitzers eines Pferde-Asyls angefertigt worden, in dem Ende August die Angriffe stattgefunden hatte. An ihnen war demnach noch ein zweiter Mann beteiligt. Die beiden Eindringlinge konnten flüchten, nachdem sie den Besitzer mit einem Garten-Messer angegriffen und verletzt hatten. In den vergangenen Monaten sind in Frankreich mehr als 20 Pferde von Unbekannten verletzt oder sogar getötet worden.