Wegen des coronabedingten Verbots von Großveranstaltungen wird der Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein in diesem Jahr nicht stattfinden. Diesen Entschluss haben die Weiler Wirtschaft und Tourismus GmbH, die Stadtverwaltung und die Organisatoren gefasst. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass andere Varianten dem nicht gerecht werden könnten, was den Markt in der Altweiler Kulisse mit seiner familiären Atmosphäre ausmache, so Oberbürgermeister Wolfgang Dietz.