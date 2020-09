Die Corona-Teststelle im Landkreis Emmendingen ist von Mundingen nach Malterdingen umgezogen. Dort ist mehr Platz, und die Tester müssen nicht länger in Zelten arbeiten, sondern haben in der kalten Jahreszeit Container. An der neuen Teststation am Bahnhof in Malterdingen können sich seit gestern Reiserückkehrer aus dem Ausland, Menschen mit Kontakt zu Infizierten oder mit Covid-19-Symptomen sowie Lehrer und Erzieher untersuchen lassen.