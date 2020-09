Der Trinationale Atomschutzverband kritisiert unzureichende Informationen zur Stilllegung des Atomkraftwerks Fessenheim. Der Verband hat die französische Atomaufsichtsbehörde und den Akw-Betreiber EDF in drei verschiedenen Schreiben um detaillierte Auskunft gebeten. Der Trinationale Atomschutzverband TRAS sieht eine „sehr große Bedrohung für die Bevölkerung“, sollten bisher keine Brennelemente aus den Abklingbecken abtransportiert worden sein. Denn die Abklingbecken in Fessenheim sind laut Atomaufsicht nicht ausreichend gegen Erdbeben und äußere Einflüsse gesichert. Der Verband möchte vierteljährlich Auskunft darüber, wie viele Brennstäbe abtransportiert wurden. Er fordert außerdem umfassende Informationen über radioaktive Stoffe, die während des Akw-Rückbaus in die Luft und in das Abwasser gelangen. Die Offenlegung des radioaktiven Inventars zum Zeitpunkt der Stilllegung sei gesetzlich vorgeschrieben, aber noch nicht erfolgt, kritisiert der trinationale Atomschutzverband.